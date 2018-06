Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputados do PSD exigem plano para saúde no Algarve

Média de reclamações apresentada pelos utentes subiu 103% de 2016 para 2017.

09:11

Os deputados do PSD apresentaram esta segunda-feira um requerimento na Assembleia da República a pedir ao ministro da Saúde que apresente um plano de intervenção para a saúde no Algarve.



Cristóvão Norte e José Carlos Barros justificam a ação com o relatório da Entidade Reguladora da Saúde, em que a região representou, em 2017, oito por cento do total de queixas do País, duplicando o valor de 2016.



"Houve 5596 queixas no ano passado, contra as 2762 de há dois anos. Isto não são apenas números, são os gritos de dor e desespero dos utentes da saúde no Algarve", lamentou ao CM o deputado social democrata Cristóvão Norte, um dos subscritores do requerimento dirigido esta segunda-feira a Adalberto Campos Fernandes.



Segundo o relatório da Entidade Reguladora da Saúde, em 2016 foram registadas 2762 queixas nas várias unidades de saúde da região, 4,7% do número total em todas as unidades de saúde do país.



No ano passado, o número de queixas subiu drasticamente para 5596, significando 8% do total registado em todo o País. Na região do Algarve, segundo a análise dos números feita pelos deputados do PSD, a média de reclamações subiu 103%, de 2016 para 2017.



Tal como o CM já tinha noticiado, em 2017 o Hospital de Faro registou 1940 queixas, mais 1117 do que no anterior, tornando- -se o segundo hospital com mais reclamações a nível nacional. Já o Centro da Saúde de Portimão, segundo os dados do relatório da Entidade Reguladora da Saúde, é a unidade de não internamento com mais queixas do País.



Albufeira e Faro estão também no top dez da lista de reclamações.