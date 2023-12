Um edifício em obras de reabilitação ruiu parcialmente (para dentro do edifício), esta sexta-feira, na rua de Santo Ildefonso, no Porto.O alerta foi dado às 9h38. Não há registo de feridos, nem há risco de derrocada da fachada do edifício.Estão a decorrer os trabalhos de retirada de entulho com recurso a um camião-grua. A rua encontra-se cortada ao trânsito.Ao que tudo indica, o incidente ocorreu na sequência da chuva intensa que se fez sentir esta quinta-feira.