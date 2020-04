Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, e António Costa, primeiro-minsitro, estiveram esta quarta-feira na sessão de apresentação da situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal realizada no Infarmed.Momentos depois da sessão de apresentação, Marcelo Rebelo de Sousa prestou declarações aos jornalistas e deu conta das três ideias fundamentais da reunião onde se realizou esta sessão. O presidente da República começou por dar conta de que "o processo continua a seguir uma evolução positiva, nomeadamente em dois aspetos".Primeiro, começa por referir, "no crescimento da projeção do vírus em Portugal". Marcelo Rebelo de Sousa afirmou estar a haver uma "desacelaração que pode parecer lenta, mas que é cada vez mais consciente" e acrescentou que se nota também "uma redução dos valores da propagação do vírus".O presidente da República recordou que "no ínicio" da pandemia, "cada um dos portugueses contaminava "1.8 portugueses" e os valores agora "têm vindo a descer em todas as áreas territoriais e situam-se abaixo daquilo que caracterizava o início deste processo".Relativamente à evolução da pandemia, o Chefe de Estado afirmou que "se abril correr como esperamos, em maio os portugueses vão conviver socialmente com um vírus que foi vencido". Para Marcelo Rebelo de Sousa "é preciso ganhar em abril o mês de maio, é preciso continuar a dar o exemplo que os portugueses deram desde logo de forma mais intensa na Páscoa, mas agora de maneira regular e consistente até ao final de abril", explicou referindo que "isto é a base do sucesso, que está na base do comportamento dos portugueses".Se abril correr como se está à espera, o presidente da República considera que, em maio, os portugueses vão começar a habituar-se à ideia de conviverem então com este surto já vencido, que "represntava um risco gravíssimo para a sociedade portuguesa", pois "passa a ser um dado da vida, do dia-a-dia.António Costa também prestou declarações aos jornalistas e, concordando com Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que se tudo correr bem, "em abril ganha-se a liberdade para a vida".Em atualização