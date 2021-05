A descida do caudal do rio Côa deixou a descoberto um dos maiores painéis de arte rupestre ao ar livre do Mundo, no sítio arqueológico do Fariseu, em pleno Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC).“Registou-se uma descida de dois metros da cota de água e as equipas de sondagem e escavação encontraram um painel, com cerca de dez metros de comprimento, todo ele gravado com a gramática figurativa do Paleolítico Superior: ...