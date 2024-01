"Descobri que não era em tascas nem nos copos que ele andava. O entretém dele era outro. Eram outras."

Os meus pais eram ambos doentes mentais certificados, cada qual com os seus documentos que lhes atestavam as enfermidades do espírito e da mente: ele esquizofrénico, ela depressiva. Os dois juntos resultava num cocktail de glicerina, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Estes elementos combinados compõem a nitroglicerina, que é tão vulnerável às oscilações que explode por tudo e por nada. Pois, assim eram os meus pais. Ao mínimo toque, ao mais leve deslize, à menor agitação, em contacto um com o outro, rebentavam, cada um para seu lado, destruindo tudo em redor.Uma criança dessa idade não entende, não mede os prós e os contras, só quer que os seus pais sejam como os pais dos outros, que fingem que está tudo bem e se suportam mutuamente sem grandes reclamações, ou, pelo menos, sem grandes sinais exteriores de terror. Anos mais tarde, os meus pais voltaram a juntar-se e a situação tornou-se ainda mais grave, mais violenta, mais descontrolada. O teatro de horrores que costumava fazer do bairro uma plateia entusiasta passou a meter medo até às vizinhas mais cínicas e escarninhas. Não sei como não se mataram um ao outro, levando-me junto com eles nessa desgraça. Não demorou até que se separassem de novo, e eu, dessa vez, mais consciente, gostei do desfecho. Nunca mais voltaram a estar juntos.Para continuar a ler, na Máxima, aqui