Restaurantes reabrem e alunos voltam às escolas. As medidas e as exceções para o desconfinamento

a 11 de março Portugal entrará na nova do desconfinamento na próxima segunda-feira, dia 19 de abril.



O dever de recolhimento geral está ainda em vigor, assim como o encerramento das fronteiras terrestres com Espanha durante os próximos 15 dias.



Concelhos com elevada incidência

Os concelhos de Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior recuaram nas medidas de desconfinamento e ficaram agora sujeitas às regras impostasna fase anterior. Em causa está a incidência de 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.



Os concelhos de Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela permanecem com as medidas, uma vez que apresentam 120 casos por 100 mil.

Ao minuto Atualizado a 15 de abr de 2021 | 21:04

19:20 | 15/04 Fronteiras com Espanha mantêm-se fechadas nos próximos 15 dias As fronteiras terrestres com Espanha vão manter-se fechadas nos próximos 15 dias, mantendo o acordo em vigor com o país vizinho.

19:19 | 15/04 Dever geral de recolhimento mantém-se "O desejo do Presidente da Repúblia é o desejo de todos, que é não precisarmos mais de Estado de Emergência, mas para isso depende sempre das medidas que são necessárias a adotar - a última série de quadros de Estado de Emergência foi pedido pelo Governo para que não houvesse dúvidas da constitucionalidade das medidas", refere Costa, exprimindo o desejo de que não seja necessário pedir o Estado de Emergência daqui a 15 dias.



Relativamente ao dever geral de recolhimento, o mesmo mantém-se, com exceções e respetivas medidas que alargam as exceções.



"As pessoas devem ter contenção na circulação e nos contactos sociais", afirma Costa, recordando que "temos hoje uma incidência baixa porque os portugueses conquistaram num processo de confinamento rigoroso"

19:08 | 15/04 Escolas reabrem em todo o País, sem exceção Apesar de alguns concelhos apresentarem elevado risco de incidência, o primeiro-ministro garantiu que as escolas vão reabrir em todo o País, sem exceção.



"Alguns especialistas disseram que se devia aguardar, mas a gestão da pandemia exige uma relação de confiança entre quem toma as medidas e os portugueses e essa gestão exige previsibilidade", recorda Costa.



O primeiro-ministro afirma que o risco "ainda é muito elevado", sendo necessária uma "monitorização rigorosa no conjunto destas medidas".



19:03 | 15/04 País avança para a próxima fase de desconfinamento Costa afirma que a generalidade do



No entanto, o chefe de Governo pediu particular atenção para os 13 concelhos em risco, os sete concelhos que ficarão a marcar passo e os 4 concelhos que têm que recuar para a fase anterior.



19:02 | 15/04 Vacinação decorre "nos parâmetros normais" Sobre a vacinação, Costa reforça que o processo de vacinação tem decorrido "nos parâmetros normais". O Governo espera que, até ao final de abril, toda a população com mais de 70 anos esteja vacinada.



"A partir do final de maio estaremos mais seguros do que aquilo que estamos hoje devido ao processo de vacinação", frisa.

18:59 | 15/04 "A pandemia está controlada e por isso podemos seguir em frente" "A pandemia está controlada e por isso podemos seguir em frente", afirma o primeiro-ministro, que expressou ainda solidariedade aos quatro concelhos, pedindo o contributo para identificação e testagem nestes concelhos.

18:56 | 15/04 Confinamento total para quatro concelhos Há



18:53 | 15/04 7 concelhos que continuam acima dos 120 mil Há



18:53 | 15/04 Há 13 concelhos pela primeira vez com taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil Há 13 concelhos pela primeira vez com taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil (daqui a 15 dias podem não prosseguir para a proxima etapa de desconfinamento).



São eles: Aljezur, Almeirim, Barrancos, Mêda, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Olhão, Paredes, Penalva do Castelo, Resende, Valongo, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Famalicão



18:52 | 15/04 Oito concelhos passam a integrar novo plano de desconfinamento Costa anuncia oito concelhos que passam a integrar o novo plano de desconfinamento.



São eles: Borba, Cinfães, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Ribeira de Pena, Soure, Vila do Bispo

18:48 | 15/04 Medidas para a próxima segunda-feira Medidas do plano de desconfinamento em vigor a partir da próxima segunda-feira (19/abril)



- Regresso às aulas dos alunos do ensino secundário e superior;



- Salas de espectáculo, teatro e cinema podem reabrir segundo regras da DGS;



- Lojas do cidadão voltam ao regime presencial;



- Restaurantes e cafés podem abrir, não ultrapassando mais de quatro pessoas por mesa;



- Lojas dos centros comerciais podem abrir;



18:47 | 15/04 País teve "clara redução" na incidência de casos O primeiro-ministro, António Costa, começa a intervenção desta quinta-feir.



O Conselho de Ministros apreciou a situação da pandemia em Portugal para determinar a evolução do País para a próxima etapa de desconfinamento, de acordo com os critérios já definidos.



O País passou de uma incidência de 120 casos para 69 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, o que representa uma "clara redução", afirma Costa.



"O ritmo de transmissão não tem tido uma boa evolução, estamos a 1.05, estamos a dirigir-nos para o lado perigoso da matriz", revela Costa.



O RT encontra-se atualmente no 1,05, ou seja, no quadrante amarelo. Perante estes dados, o Executivo considerou que há condições para avançar para a próxima fase do desconfinamento.

