Desconhecidos substituem bandeira nacional por uma da federação russa em Elvas

Uma bandeira portuguesa que se encontrava hasteada numa das principais entradas da cidade de Elvas, no distrito de Portalegre, foi retirada, por desconhecidos, e substituída por uma da federação russa, revelou esta sexta-feira o presidente da câmara municipal.

Em declarações à agência Lusa, José Rondão Almeida relatou que "houve alguém que, no decorrer da noite passada, decidiu retirar a bandeira portuguesa e colocar lá a bandeira da federação russa".

"Lamentamos e vamos tentar que as autoridades abram um inquérito para vermos se somos capazes de identificar a pessoa", adiantou, sublinhando que o desrespeito pela bandeira nacional é um crime público.

Considerando que este ato "não faz sentido nenhum", o presidente do município realçou que só pode ter sido "uma brincadeira de mau gosto".

Segundo Rondão Almeida, a bandeira da federação russa foi retirada e a nacional reposta pouco depois das 08h00 desta sexta-feira, quando os funcionários da autarquia entraram ao serviço.

Num comunicado publicado nas redes sociais da câmara, o autarca lembrou que a bandeira nacional de grandes dimensões se encontra hasteada, em permanência, junto ao Aqueduto da Amoreira, desde que Elvas acolheu, em 2013, as comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

"Em meu nome e do município venho publicamente repudiar não apenas este como todos os atos de vandalismo de que seja alvo o nosso património, ainda para mais quando está em causa um dos principais signos de identidade da nossa nação", escreveu, no comunicado.

E acrescentou que, "pelo facto de a situação configurar um crime público, o município irá fazer uma participação às autoridades competentes".

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, desencadeando uma guerra que mergulhou a Europa naquela que é considerada como a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O conflito provocou um número ainda por determinar de vítimas, milhões de refugiados, a destruição de parte da Ucrânia e perturbações nas exportações energéticas e agrícolas que fizeram recear uma crise alimentar global.

A Ucrânia tem contado com o apoio dos aliados ocidentais no financiamento e no fornecimento de armamento.

Os aliados ocidentais também têm decretado sanções económicas contra a Rússia para tentar diminuir a sua capacidade de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.