Nos próximos oito anos, o Governo vai avançar com vários incentivos no sentido de que 35% dos portugueses se desloquem a pé para a escola e para o trabalho. A meta de 2030 foi confirmada ao CM pelo ministro do Ambiente e da Ação climática, Duarte Cordeiro. Esta quinta-feira, Dia Europeu Sem Carros, vai ser apresentada a Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Pedonal.









