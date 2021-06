Devolução dos manuais escolares para reutilizar arranca "já", anuncia ministério da Educação

As escolas devem começar já o processo de recolha e reutilização dos manuais escolares dos alunos, um processo que deverá estar concluído até ao final de julho, anunciaram esta quinta-feira os serviços do Ministério da Educação.

Na véspera do fim das aulas para os alunos do 9.º, 10 e 11 .º anos de escolaridade, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEE) informou esta quinta-feira as escolas de que "devem, desde já, promover todos os procedimentos relativos ao processo de reutilização dos manuais escolares, que abrangem todos os níveis de ensino a partir do 2.º ciclo do ensino básico, inclusive".

A devolução dos manuais escolares distribuídos gratuitamente deverá assim arrancar na sexta-feira: Começa com "o final do ano letivo ou no final do ciclo de estudos", explica a DGEE numa nota divulgada esta quinta-feira.