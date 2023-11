Dezenas de alunos em protesto por melhores condições na Escola Secundária da Baixa da Banheira

Dezenas de alunos da Escola Secundária da Baixa da Banheira manifestaram-se, esta segunda-feira à entrada daquele estabelecimento de ensino do concelho da Moita para exigirem melhoria das condições da escola, acesso à internet e mais professores e assistentes operacionais.

"Há muitas turmas que ainda não têm todos os professores, os assistentes operacionais são insuficientes e falta-nos um pavilhão. Também não há aulas de apoio. E depois os alunos têm dificuldades nos exames", disse à agência Lusa Margarida Pedroso, aluna de Ciências e Tecnologia na Escola Secundária da Baixa da Banheira, no distrito de Setúbal.

"A falta de professores e a falta de acesso à internet, que nos foi cortada há cerca de dois meses, são situações muito injustas para os alunos", acrescentou Luana Silva, de 16 anos, aluna do curso Profissional de Estética, considerando que se trata de uma limitação incompreensível.

Luana Silva lamentou também que os alunos mais desfavorecidos, que têm direito ao pequeno-almoço gratuito na escola, estejam a receber apenas um pão com manteiga.

"Antes recebiam também um sumo, mas agora até isso lhes foi cortado e recebem apenas um pão com manteiga ao pequeno-almoço", frisou.

O jovem João Mendes, de 16 anos, aluno dos 10.º ano, que frequenta o curso de Bar e Restauração, também critica a falta de acesso à internet no interior da escola, bem como as restrições no acesso ao bar.

"Não temos internet e não nos deixam entrar no bar, obrigam-nos a ficar ao frio na zona exterior. É uma vergonha", disse João Mendes. "Também há falta de bancos no espaço exterior, onde os alunos permanecem durante os intervalos. Os bancos que há estão ao sol, ou à chuva, quando chove. Não nos deixam entrar dentro do edifício do bloco, porque as contínuas não querem bagunça nem barulho lá dentro. Por isso temos de ficar ao sol ou à chuva.



E também não há micro-ondas disponíveis para os alunos poderem aquecer a comida que trazem de casa", acrescentou Fátima Djaló, 15 anos, aluna de Ciências e Tecnologia.

A ação de protesto dos alunos da Escola Secundária da Baixa da Banheira, no Vale da Amoreira, concelho da Moita, foi uma das iniciativas integradas na semana de luta organizada pelo movimento Voz aos Estudantes, que começou hoje e termina na próxima sexta-feira.

O movimento, que reivindica mais professores, obras nas escolas degradadas e o fim dos exames nacionais, promete realizar várias concentrações e manifestações de alunos, bem como pinturas de faixas reivindicativas que serão colocadas nas escolas públicas.

"Os estudantes da Escola Pública não se resignam com estas condições. Sabemos que é possível termos uma escola com melhores condições, com professores e com um método de avaliação justo", defende o movimento Voz aos Estudantes.

Para terça-feira está prevista mais uma ação de luta junto à Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, e, na quarta-feira, nas escolas secundárias José Gomes Ferreira, em Loures, Camilo Castelo Branco, em Vila Real, e Afonso Paiva, em Castelo Branco.Para sexta-feira estão anunciadas concentrações junto às escolas secundárias Fontes Pereira de Melo, no Porto, Almeida Garret, em Vila Nova de Gaia, e José Afonso, em Loures.