Centenas de estudantes manifestaram-se esta quinta-feira pelo País para exigir melhores condições no Ensino Superior. Na véspera do Dia Nacional do Estudante, os manifestantes saíram à rua em Lisboa, Porto, Coimbra e outras cidades. “Até quando o muro vai aumentar? Fim às barreiras no Ensino Superior”, foi o mote para o protesto em Lisboa, que teve início na Faculdade de Belas Artes e terminou na residência oficial do primeiro-ministro.









