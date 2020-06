Dezenas de máscaras espalhadas pelo chão em frente ao hospital de Santa Maria em Lisboa

Sair de casa sem levar uma máscara já é impensável. Devido à pandemia do coronavírus e como medida de prevenção e contenção do contágio, todos os cidadãos têm de usar máscara.Mas há quem não a deite ao lixo e prefira mandá-la para o chão. Prova disso são as imagens que mostram a entrada do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde há um 'lençol' de máscaras pelo chão.O local é de saída e entrada do hospital mas também de passagem de carros, peões e ainda paragem de transportes públicos.Recorde-se que as máscaras e luvas são o novo pesadelo na luta contra a poluição dos oceanos.Um vídeo divulgado pela organização não-governamental francesa 'Operação Mar Limpo' mostra máscaras e luvas por todo o mar mediterrâneo.