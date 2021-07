DGS ainda não tomou decisão sobre vacinação em jovens entre os 12 e os 15 anos

Ao contrário do que a SIC Notícias tinha avançado esta sexta-feira, a Direção-Geral da Saúde ainda não aprovou a vacinação Covid-19 dos jovens entre os 12 e os 15 anos.O Coordenador do Plano de Vacinação avançou, na terça-feira, que caso a DGS autorizasse a vacinação aos jovens com menos de 18 anos avançaria a partir de 14 de agosto.

"Em 14 de agosto, vamos iniciar a vacinação dos adolescentes dos 16 e 17 anos. Entre os 12 e os 15 anos será nos dois fins de semana a seguir, se a DGS acordar da importância da vacinação desta faixa da população", explicou Gouveia e Melo na reunião no Infarmed, em Lisboa.

Em atualização