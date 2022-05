DGS define regras para medicamentos de Covid-19 ainda com disponibilidade limitada

A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou esta segunda-feira as regras para o tratamento da Covid-19 com medicamentos destinados às várias fases da doença, que têm ainda uma disponibilidade limitada e que não constituem uma alternativa à vacinação.

"Os medicamentos entretanto desenvolvidos permitem completar uma estratégia de resposta à Covid-19 assente na prevenção da doença grave, hospitalização e morte por Covid-19, sem constituírem uma alternativa à vacinação", adianta a norma sobre a terapêutica farmacológica hoje publicada.

De acordo com as linhas orientadoras do tratamento da Covid-19, a elevada cobertura vacinal em Portugal e a "disponibilidade atualmente limitada destes medicamentos", obriga à implementação de "boas práticas que assegurem a equidade no acesso a estas terapêuticas e a adequação e segurança da prestação de cuidados de saúde".