Dia da Defesa Nacional suspenso até 15 de maio devido à pandemia

Lisboa, 29 abr 2020 (Lusa) - O Dia da Defesa Nacional, que envolve milhares de jovens, foi suspenso pela terceira vez, desde 9 de março, até 15 de maio, devido à pandemia de covid-19, informou esta quarta-feira o Governo.

O executivo estima que o alargamento da suspensão do Dia da Defesa, em que os jovens vão visitar unidades militares dos três ramos para saber o que são as Forças Armadas, abrangerá um total de mais de 29 mil jovens, segundo uma informação publicada no portal da Defesa.

A primeira suspensão foi anunciada a 9 de março e renovada dez dias depois, até 30 de abril.

O ministério tem justificado esta medida com as "orientações das autoridades nacionais e internacionais de saúde" e as "medidas previstas no Plano de Contingência do Ministério da Defesa Nacional, face à evolução epidemiológica e risco de contágio do novo coronavírus".

Até ao dia 15 de maio será "reavaliada a necessidade de voltar a estender o prazo" da suspensão, segundo a nota publicada no Portal da Defesa.

O Ministério da Defesa informou que os pedidos de esclarecimentos podem ser feitos para um correio eletrónico criado para o efeito (ddn.COVID19@defesa.pt) ou através da linha telefónica do Balcão Único da Defesa (+351 213 804 200).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.