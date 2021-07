Dia do Orgasmo com menos sexo devido às restrições da Covid-19

Uma recolha de estudos sobre a sexualidade no Mundo durante a pandemia, efetuada pela Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, concluiu que a Covid-19 piorou a vida sexual dos cidadãos. No Reino Unido, 40% dos britânicos viram reduzida a atividade sexual, dentro e fora de casa, enquanto 43,5% dos casais americanos admitem que praticaram menos sexo durante o confinamento. Já na Polónia, 39,3% das mulheres reportam diminuição significativa do desejo sexual.Perto de celebrarmos, no sábado, dia 31, mais um Dia Mundial do Orgasmo – instituído em 1999 –, a psicóloga Cécile Domingues alerta que “está cientificamente demonstrado que o orgasmo tem um impacto significativo e positivo na saúde mental e na qualidade de vida” das pessoas, pois “reduz a ansiedade, melhora a qualidade do sono, provoca uma sensação de bem-estar geral e tranquilidade, além de que aumenta a autoestima”.