Dia Internacional do Cão: Saiba por que razão os cães sentem amor por nós

Todos conhecem o amor que os cães nutrem pelos seres humanos e existem vários filmes a retratar essa relação. No Dia Internacional do Cão, podemos recordar o "Hachiko" ou o "Marley e Eu", onde o "melhor amigo do Homem" se mostra sempre fiel. Mas alguma vez se perguntou por que razão os cães nos amam tanto?

Assim como os seres humanos, os cães possuem um hormônio produzido pelo hipotálamo chamado oxitocina. Este permite ativar uma série de circuitos cerebrais que estão relacionados com sensações agradáveis, entre elas o desenvolvimento do apego e o sentimento de amar alguém.

Os cães não sentem amor por qualquer pessoa que conhecem, mas sim por aqueles que lhe concedam um tratamento digno. É bastante comum encontrar 'patudos' que não amam os próprios donos por não receberem atenção suficiente.

De acordo com uma pesquisa feita pela psicóloga Andrea Beetz, estes animais e os seres humanos conseguem ter um aumento de oxitocina semelhante depois de terem estado em contacto durante cerca de dez minutos. No entanto, isso não acontece entre as pessoas.

Kerstin Moberg, uma médica que estudou os efeitos da oxitocina, revelou que este hormônio além de fortalecer o apego e as emoções, pode também diminuir o stress.

Segundo uma experiência realizada pela Universidade de Budapeste, os cães não manifestam qualquer tipo de emoção ao ouvir um desconhecido a chamar por si, enquanto que ao ouvir o dono, expressam ansiedade e gestos de carinho.