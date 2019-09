Dia Mundial do Coração: Fibrilhação auricular é a arritmia mais comum

A principal causa de morte em Portugal está relacionada com doenças do coração. O nome pode soar estranho, mas a fibrilhação auricular é a arritmia cardíaca mais comum e estima-se que no nosso país o número possa variar entre os 200 mil e 250 mil casos.Com riscos preocupantes para a saúde, a fibrilhação auricular torna a ocorrência de Acidente Vascular Cerebral (AVC) cinco a oito vezes mais provável e aumenta também a probabilidade de insuficiência cardíaca, demência e duplica o risco de morte. Os primeiros episódios têm normalmente uma duração inferior a 24 horas, com palpitações rápidas e irregulares, um mal estar que não se consegue explicar ou um quadro de insuficiência cardíaca.Segundo o cardiologista Mário Martins Oliveira, do Hospital CUF Porto, estes episódios podem tornar-se permanentes caso não seja feita uma intervenção terapêutica. O médico explica ainda que as principais causas que estão na origem desta arritmia são a hipertensão arterial, doenças das válvulas cardíacas e a presença de qualquer anomalia estrutural cardíaca.No entanto, a intensidade do treino desportivo também pode contribuir para o aparecimento da fibrilhação auricular. "Sabe-se hoje que há também uma relação com a intensidade do treino físico continuado, ou seja, quanto maior a carga de treino maior a incidência de fibrilhação auricular", explica o médico Mário Martins Oliveira.Assinala-se amanhã o Dia Mundial do Coração. A Fundação Portuguesa de Cardiologia alerta para a necessidade de prevenção para as doenças cardiovasculares, a principal causa de morte em todo o mundo.A Fundação Portuguesa de Cardiologia alerta para as particularidades destas doenças, uma vez que se instalam sem dar sintomas, no entanto há a possibilidade de evitar o aparecimento.A cardioneuromodulação na terapêutica ablativa com cateteres é uma nova técnica onde é aplicada energia de radiofrequência de modo controlado em zonas das aurículas. Esta nova técnica já chegou ao nosso país e já é usada em alguns dos centros nacionais.São os doentes idosos, hipertensos, com insuficiência ou patologia cardíaca e também os doentes com síndroma de apneia do sono e adultos com prática desportiva intensa.- Desde a palpação do pulso, passando pelo eletrocardiograma, registo de Holter de 24 horas, registo de eventos de longa duração, até aos mais recentes "smartwatches", todas as ferramentas são importantes para documentar esta arritmia que tem um grande impacto negativo na saúde das pessoas.Hoje dispomos de fármacos com esta função muito eficazes e seguros. Devemos também controlar os fatores que contribuem para maior taxa de aparecimento da arritmia, como a hipertensão, obesidade, diabetes, apneia do sono, isquemia do miocárdio, disfunção tiroideia e, porque não, treino físico de alta carga, stress, com descontrolo dos níveis de ansiedade e do sono.