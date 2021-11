Ana Margarida Lopes, 47 anos, professora, natural de Viseu, perdeu a batalha contra o cancro, que começou na mama e espalhou-se por todo o corpo. Morreu no dia 11, à espera do atestado médico multiuso a que tinha direito e que dava vários benefícios.O CM falou com Ana Margarida no dia 27 de outubro.