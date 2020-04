Doente oncológico de Espinho morre com coronavírus

Um homem, com cerca de 50 anos, é o primeiro caso de morte por Covid-19, no concelho de Espinho. O óbito terá ocorrido na passada segunda-feira no Hospital de Vila Nova de Gaia.



O homem era doente oncológico e estava internado, na unidade hospitalar gaiense, por esse motivo. Por indicação da família, o corpo do homem, não foi cremado.







A família do homem, que não terá tido contacto com o doente nos últimos dias, não está obrigada a permanecer em quarentena. Espinho registava, esta quinta-feira, 31 casos positivos de Covid-19. Quatro dos doentes estão internados.