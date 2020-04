"Doentes de Parkinson regridem sem terapia": Associação lança linha de apoio para ajudar pacientes e cuidadores

A Associação Portuguesa de Doentes com Parkinson lançou uma linha de apoio para ajudar doentes e cuidadores a esclarecer as suas maiores dúvidas e apoiá-los nesta fase de isolamento social durante a pandemia de Covid-19. Ana Botas, presidente, explica porquê.– Devido à pandemia de Covid-19 tivemos de cancelar todas as atividades e sessões de terapia que, por norma, oferecemos aos nossos doentes. Sem algumas dessas terapias, os doentes poderiam regredir no que diz respeito à melhoria dos sintomas.- O site inclui exercícios de fisioterapia, dicas sobre postura, alimentação, hidratação e estilo de vida, para que o estado destes doentes não se deteriore durante o confinamento imposto pela pandemia.- A linha de apoio foi pensada para doentes e cuidadores que muitas vezes nos procuram com questões práticas, bem como para nos pedirem estratégias para lidar com a depressão e a ansiedade, muito características da doença de Parkinson.-A doença de Parkinson não é um fator de risco para infeção pelo novo coronavírus, mas é reconhecido que a idade, por si só, aumenta o risco de complicações. As pessoas com Parkinson devem adotar os mesmos cuidados das pessoas da mesma idade sem a doença. Relativamente à medicação, não há nenhuma necessidade dos doentes pararem ou alterarem qualquer medicamento.