As Urgências dos maiores hospitais do País têm registado uma elevada procura, nomeadamente de doentes graves, mas também de doentes não urgentes.Em cinco dias, o Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) registou 3783 episódios de urgência. Segundo a unidade hospitalar, no dia 21 foram atendidos 975 utentes na Urgência, o número mais elevado desde o início do ano.