Dois cientistas portugueses fazem parte de Conselho de Editores de Revisão da revista Science

Henrique Veiga-Fernandes e Ana Paula Pêgo são os cientistas portugueses que fazem parte do Conselho de Editores de Revisão da revista científica Science, cuja tarefa é avaliar a qualidade de um artigo para publicação, foi esta quarta-feira divulgado.

O imunologista Henrique Veiga-Fernandes coordena o laboratório de imunofisiologia do Centro Champalimaud, em Lisboa, e a investigadora em biomateriais Ana Paula Pêgo lidera o grupo de investigação de nanomateriais para terapias direcionadas do i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto.

A revista Science, editada pela Associação Americana para o Avanço da Ciência, é considerada uma das publicações científicas mais prestigiadas do mundo.