Ananás na pizza, sim ou não? A cadeia de fast food Domino's deixou nas mãos dos clientes a decisão de colocar um ponto final na utilização do fruto exótico nas pizzas.

Numa votação a decorrer nas redes sociais da Domino’s Espanha até 21 de novembro, os consumidores podem decidir o futuro do ananás na pizza. "Pense bem, o futuro da pizza com ananás está nas suas mãos’, pode ler-se na publicação.



Durante o processo de votação a cadeia alimentar lançou uma nova pizza com ananás, a Crispy Hawaiian.