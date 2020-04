Dor de cabeça pode ser sintoma de coronavírus

Filipe Palavra explicita a relação entre as dores de cabeça e a Covid-19.

CM – Dores de cabeça são um dos sintomas da Covid-19, mas nem todos os infetados as desenvolvem?

– A dor de cabeça é, provavelmente, uma queixa universal em todas as infeções víricas. Há pessoas que não a valorizam, outras que se focam muito na dor de cabeça. O que está escrito é que 10 a 20% das pessoas referem dor de cabeça no contexto da infeção. A dor pode estar associada à infeção, e nesse caso falamos de dor de cabeça secundária, mas pode haver doentes que têm cronicamente dores de cabeça e que veem as dores agravadas durante a infeção.

– Alguém que está habituado a ter dor de cabeça não reconhece a dor de cabeça da infeção vírica como diferente?

- Se for diferente é um enormíssimo sinal de alarme, em termos clínicos. Quem esteja habituado a ter dor de cabeça, se, no contexto da infeção, tiver uma dor de cabeça completamente diferente, deve contactar rapidamente o médico, porque por detrás disso pode haver um outro problema. O que normalmente acontece é que quem tem enxaquecas duas ou três vezes por mês pode passar a tê-las seis, sete, oito, nove ou dez.

– Depois de termos Covid-19, a dor de cabeça altera-se?

- Não sabemos, mas podemos especular um bocadinho. Não creio que quem tenha dores de cabeça venha a tê-las diferentes. Mas muitos problemas psiquiátricos – como ansiedade ou depressão – têm como sintoma dores de cabeça. Depois da infeção, depois do confinamento, a pessoa pode ver agravada uma doença psiquiátrica existente ou vir a desenvolver queixas psiquiátricas. E a dor de cabeça é um dos sintomas possíveis.





