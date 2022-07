O casal que perdeu o primeiro filho ainda na barriga da mãe acusa a maternidade de Abrantes de ter recusado aceitar o caso, dois dias antes de ser diagnosticada a morte. Luís e Paula estão a ser “acompanhados e apoiados” pelo serviço de Psicologia da Câmara de Vila de Rei.



“Além de mágoa e consternação, existe uma revolta dos pais por aquilo que sucedeu e, na opinião deles, podia ter sido evitado”, disse esta sexta-feira ao CM o vice-presidente Paulo César, explicando que dois dias antes de ser diagnosticada a morte fetal in útero, no Hospital de Santarém, o casal foi à maternidade do Hospital de Abrantes para uma “consulta de preparação para o parto”.









