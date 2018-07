Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dores de cabeça antes de uma tempestade? A ciência explica porquê

Alterações na temperatura e na pressão atmosférica podem ser o motivo de mudanças no estado de saúde.

São várias as pessoas que se queixam com dores de cabeça severas um ou dois dias antes de se registar uma tempestade. Se é um desses casos saiba que existe uma explicação científica para que isso aconteça.



Segundo o jornal britânico Mirror, não tem a ver com a chuva, mas sim com a pressão atmosférica.



Se a pressão for baixa, é mais comum que as dores de cabeça surjam. É como quando se viaja de avião e a pressão provoca dores de cabeça ou de ouvidos a alguns passageiros.



Um grupo de cientistas analisou mais de sete mil pacientes que foram diagnosticados com enxaquecas no centro médico de Boston entre os anos de 2000 a 2007. Ao mesmo tempo que analisavam os pacientes, a equipa de cientistas observou também os dados relativamente ao clima, nomeadamente as flutuações de temperatura, humidade e pressão atmosférica no espaço de 72 horas da visita de cada doente.



O objetivo era estabelecer uma relação entre os sintomas dos pacientes e o clima.



Os investigadores chegaram à conclusão que o aumento da temperatura e a baixa pressão atmosférica aumentavam as probabilidades de o paciente sofrer com dores de cabeça.



Como é que isto se relaciona com as tempestades? A baixa pressão atmosférica, que pode provocar dores de cabeça, é associada às tempestades.



Portanto se sofrer de uma enxaqueca e for sensível à pressão atmposférica, já sabe que poderá estar uma tempestade a chegar.