Não conseguia ser pai (tem três filhas), marido, nem patrão (é dono de sete pastelarias). Até dar uma gargalhada lhe provocava dor e, apesar de brincalhão e divertido, nem sequer lhe apetecia rir. Durante aqueles 9 meses – entre meados de 2020 e início de 2021 –, Miguel Costa, 49 anos, foi "outra pessoa", descreve. "Cheguei a pôr em causa a minha vontade de viver", admite à

. Tudo começou com um gesto rotineiro: a descer as escadas de casa, vindo do escritório no 1º andar, sentiu uma dor aguda ao fundo das costas. Tomou relaxantes musculares, mas a dor não só não desapareceu como piorou. Nesse mesmo dia, quase sem se mexer e com sacrifício, foi ao hospital.Leia na Sábado