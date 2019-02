Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dorme com verniz nas unhas? Médico alerta para os riscos que está a correr

Especialista revela que as luzes ultravioleta usadas para secar o verniz são prejudiciais.

Um médico pedologista conhecido por várias estrelas do cinema mundial, Bastien Gonzalez, alega que o verniz usado nas unhas deve ser retirado antes de dormir, segundo avança o Daily Mail.



"Tal como a maquilhagem, que é retirada todos os dias antes de dormir, o verniz também o deveria ser", disse o especialista, que alerta para os perigos e riscos associados à utilização de verniz enquanto dormimos.



O que também é prejudicial, segundo o especialista, são as luzes ultravioleta usadas para secar o verniz, uma vez que aceleram o envelhecimento da pele e aumentam o risco de cancro.



De acordo com Gonzalez, médico de Robert DeNiro entre outras figuras conhecidas, as unhas absorvem químicos prejudiciais à saúde, que podem resultar numa infeção grave.



Por isso, o médico aconselha que o verniz só deve usado em ocasiões especiais e retirado de seguida.