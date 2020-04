Drone está a vigiar acessos a praias no Algarve

A Câmara de Silves, em articulação com a Autoridade Marítima, restringiu os acessos às zonas de estacionamento da Praia Grande e da praia de Armação de Pera.A autarquia revela que está a efetuar "periodicamente levantamentos destas zonas através do recurso a um drone, medida que, conjuntamente com o reforço de patrulhamento da GNR e Polícia Marítima, permitirá atuar mais rapidamente em caso de necessidade".No Algarve, outras autarquias também já avançaram com o condicionamento dos acesso às praias, de forma a evitar a concentração de pessoas.A região algarvia contava esta terça-feira com 137 pessoas infetadas com Covid-19, mais 15 do que no dia anterior. Os concelhos com mais casos são Faro (35) e Albufeira (33). Três pessoas já morreram.