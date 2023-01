Duas pontes interditadas em Portalegre por subida de caudal de ribeira

O trânsito está impedido em duas pontes no concelho de Avis (Portalegre) devido à subida do caudal da ribeira de Seda, na sequência de descargas efetuadas na Barragem do Maranhão, anunciou a câmara municipal.

Numa nota publicada na sua página na Internet, o município revelou que a Ponte de Camões e a Ponte da Ordem foram interditadas porque foi "necessário" proceder a descargas de água na Barragem do Maranhão, situada naquele concelho, uma vez que a albufeira está "próxima da cota máxima".

A Ponte da Ordem fica situada na Estrada Municipal 501 (EM501), ligando a Estrada Nacional 370 (EN370) à localidade de Cabeção, no concelho de Mora (Évora), enquanto a Ponte de Camões localiza-se no caminho municipal entre Maranhão e Cabeção.

A barragem do Maranhão rega 21 mil hectares nos distritos de Portalegre e Santarém e, na situação de pleno armazenamento, comporta 205 milhões de metros cúbicos de água.

No seu 'site' na Internet, a Câmara de Avis desafiou ainda os munícipes a participarem numa caminhada e ação de limpeza na ribeira Grande, na sequência das "chuvas torrenciais" registadas no dia 13 de dezembro.

A autarquia recordou que o mau tempo provocou um "aumento abrupto" do caudal, causando "danos consideráveis" na Ponte de Figueira e Barros, que ficou intransitável.

As chuvas, recordou a Câmara de Avis, "depositaram detritos e deixaram um rasto de devastação" ao longo das margens daquele curso de água.

Nesse sentido, o município e a Junta de Freguesia de Barros, com o apoio de outras entidades, vão promover a iniciativa "Vamos limpar a Ribeira Grande", no próximo domingo, a partir das 09h00.