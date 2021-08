O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu levar a julgamento a educadora de infância que dirigia a creche do Lar Santa Isabel, Vila Nova de Gaia.A mulher vai ser julgada por quatro crimes de maus-tratos a crianças com cerca de três anos. Apesar de negar as acusações, no debate instrutório, o juiz considerou existirem indícios dos crimes.