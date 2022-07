A queda de um cavalo da GNR no início da procissão da Rainha Santa Isabel, na Praça 8 de Maio, em Coimbra, gerou indignação quer entre as pessoas que assistiam, quer nas redes sociais.A situação levou a GNR de Coimbra a partilhar nas redes sociais que a égua ‘Doce’ “regressou a casa e, após avaliação do médico veterinário, encontra-se bem de saúde e restabelecida”.