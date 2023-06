“Foi isto que eles me tiraram. Eles mataram a minha Betinha.” Agarrado a um retrato da mulher, Rogério Avisado está destroçado com a morte de Elisabete, no dia 25 de maio, e acusa a clínica de negligência.



Na preparação para fazer uma cirurgia para reduzir o estômago, a mulher de 53 anos fez uma endoscopia na clínica Lifefocus, em Setúbal.









