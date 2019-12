A tempestade 'Elsa' provocou na noite desta quinta-feira grandes prejuízos em várias vacarias de Vila do Conde. A APROLEP - Associação dos Produtores de Leite de Portugal - pede aos agricultores afetados que comuniquem os prejuízos à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, segundo comunicado enviado ao CM.



O agravamento do estado do tempo, que deve piorar hoje, tem vindo a causar vários estragos em todo o país, com especial incidência no norte e litoral do País.

