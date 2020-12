Em 175 concelhos, a incidência da Covid-19 aumentou numa semana. Veja a lista

Abrantes (

A Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgou esta segunda-feira os dados de incidência da pandemia por concelho no período de 12 a 25 de novembro e constata-se que existem diferenças significativas em alguns municípios face ao período de 6 a 19 de novembro, que serviu de base para a aplicação de medidas em função dos escalões de risco.Entre os concelhos com maiores diminuições nos casos por 100 mil habitantes em 14 dias destacam-se Manteigas (-666), Figueira de Castelo Rodrigo (-662) e Celorico da Beira (-650).Ainda com descidas significativas contam-se os municípios de Vizela (-586), Paços de Ferreira (-548), Lousada (-376), Caminha (-290) e Felgueiras (-280).Em sentido contrário, as subidas mais expressivas nos casos por centena de milhar de residentes em 14 dias verificam-se em Gavião (1.042), Mondim de Basto (849) e Freixo de Espada à Cinta (818). Freixo de Espada à Cinta, aliás, passa a ser o município com pior situação, contando com 3.153 casos por cem mil habitantes.Os níveis de incidência da pandemia divulgados hoje pela DGS levariam a que 70 concelhos vissem o seu escalão de risco alterado.Desta forma, os municípios em risco extremo aumentariam de 47 para 50, passando a integrar Gavião, Mondim de Basto, Armamar, Miranda do Corvo, Chaves, Cabeceiras de Basto, Esposende e Vila Verde. Sairiam deste nível, contudo, os concelhos de Celorico de Basto, Arouca, Matosinhos, Caminha e Figueira de Castelo Rodrigo.Os concelhos em risco muito elevado também sobem, passando de 80 para 85. Isto admitindo que o Governo manteria Oeiras como de risco muito elevado apesar de estar abaixo dos 480 casos por 100 mil habitantes definidos como limiar para esse escalão.No escalão de risco elevado o número de municípios desce de 86 para 83, enquanto no risco moderado, o nível mais baixo da escala, passam de 95 para 90.Dos 70 municípios que mudariam de escalão de risco, caso o Governo atualizasse a lista com base nos dados divulgados hoje pela DGS, 42 deles - o que equivale a 60% - passariam para um escalão mais severo.Os restantes 28 veriam a classificação da situação epidemiológica melhorar.