"Em duas semanas entraremos em colapso", avança Diretora da Infecciologia do Hospital Amadora-Sintra

Patrícia Pacheco, diretora do Serviço de Infeciologia do Hospital Amadora-Sintra, avança que as medidas anunciadas esta quarta-feira não serão suficientes para controlar a situação epidemológica em Portugal.

Em entrevista à rádio Observador a diretora afirma que a Ministra da Saúde, Marta Temido, "eventualmente não tem consciência do que se passa no terreno" e não sabe o que está por detrás dos números, nomeadamente, em cada hospital, centros de saúdes e a pressão e dificuldades que os profissinais da linha da frente sentem. "A resposta não é suficiente", acrescenta.

Patrícia Pacheco termina a entrevista a dizer que os hospitais estão a perder a capacidade de internamento para conseguir manter a segurança dos profissionais e dos doentes. "O risco do colapso do sistema de saúde é real. Se a situação e os números se mantiverem, em duas semanas entraremos em colapso", remata.



A diretora apela também à ajuda dos privados para os doentes não ficarem sem cuidados de saúde.