“Em Portugal há carência de vitamina D”: médico associa mortalidade por coronavírus aos baixos níveis da vitamina

É impossível falar de sistema imunitário sem falar de vitamina D, e um estudo recente da Universidade Northwestern, nos EUA, associa os níveis mais baixos desta vitamina a uma maior taxa de mortalidade por Covid-19. O médico Pedro Lôbo do Vale é, desde sempre, um grande defensor da vitamina D.Os estudos feitos em Portugal demonstram que 80% da população tem valores inferiores ao normal. O normal é de 30 a 100 unidades diárias e há pessoas que têm 12, 13, 14.- E não só, também pela ingestão de peixes gordos. Mas é um facto de que cada vez se apanha menos sol. Os trabalhos no exterior são cada vez menos e em lazer as pessoas evitam a exposição solar direta e usam protetor solar, que diminui a absorção da vitamina D.- A vitamina D é fundamental para a imunidade e as pessoas mais afetadas por esta carência são, precisamente, as pessoas de mais idade. Dos 80 para cima, mas também dos 60 até aos 80, e até mais novas. Os que estão em lares, então, não apanham sol nenhum. E têm valores baixíssimos de vitamina D.- Sempre recomendei aos meus doentes tomarem vitamina D para reforçarem o sistema imunitário. Pessoalmente, tomo entre duas mil a quatro mil unidades por dia. Há poucos dias fiz exames e mesmo assim tinha 40.- Sim. Façam como os nórdicos: tomam óleo de fígado de bacalhau logo pela manhã.

