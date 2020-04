Dermatologista alerta para “cuidados extra com a pele” em tempo de pandemia

A dermatologista Helena Toda Brito explica como manter a pele saudável.



CM – Temos indicações para lavar frequentemente as mãos, mas seca a pele?

– É uma das causas de secura da pele, sim, e recomenda-se uma higienização eficaz das mãos sem comprometer a pele. Não usar produtos agressivos, não abusar da temperatura da água, não há necessidade de usar sabonetes antibacterianos. Recomenda-se limpar as mãos sem esfregar e aumentar a frequência de aplicação de hidratante.





coronavírus

- É uma boa altura para mudar para outro com componentes mais hidratantes. Nas peles mais sensíveis, ao escolher o creme, evitar ingredientes agressivos. Escolher cremes sem perfume, ureia ou agentes anti-idade. Usar um hidratante espesso e que seja simples na sua composição. Evitar os adornos. Os anéis podem acumular água. E, ainda: há pessoas que lavam as mãos e depois colocam gel desinfetante. Basta um.- Sim, a máscara pode ser irritativa, pela pressão que exerce na cara, mas também pela acumulação da humidade da respiração e que pode contribuir para agravar algumas doenças de pele, como acne ou eczemas.– Hidratar muito bem a pele, com cremes simples, evitar os produtos anti-idade. Também se pode usar creme cicatrizante, na zona de contacto, e caso desenvolva ferida na zona do nariz, recomenda-se o uso de um penso pequenino. Deve trocar-se de máscara quando esta fica húmida e procurar o dermatologista se a doença de pele se agravar.

