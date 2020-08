Emigração portuguesa para Reino Unido cai 72% devido à Covid-19

A pandemia da Covid-19 reduziu drasticamente o número de portugueses que imigrou para o Reino Unido, tendo caído 72% no segundo trimestre em relação aos primeiros três meses do ano, segundo estatísticas publicadas esta quinta-feira, referentes à segurança social britânica.

Entre abril e junho de 2020, registaram-se apenas 1.411 portugueses, contra 5.021 entre janeiro e março, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Pensões consultados pela agência Lusa.

No segundo trimestre de 2019 tinham-se inscrito na segurança social britânica 7.015 portugueses, mais 80% do que no mesmo período de 2020, quando foram decretados confinamentos em muitos países e impostas restrições à atividade económica e circulação de pessoas devido à pandemia da Covid-19.