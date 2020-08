Tráfego nas autoestradas cai para quase metade no 2.º trimestre

A rede da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP) registou de abril a junho "o pior trimestre de circulação e tráfego médio desde que há registos", recuando 46% devido ao confinamento.

Em comunicado divulgado hoje, a APCAP -- cuja rede dos associados inclui autoestradas e outras vias principais concessionadas no continente, Madeira e Açores -- atribui esta queda para quase metade do tráfego médio diário no segundo trimestre de 2020, face ao período homólogo de 2019, às "restrições impostas à circulação dos portugueses não só no período de confinamento, como em vários fins de semana importantes como foi o do período pascal", devido à pandemia de covid-19.

No segundo trimestre, o número médio de veículos registado na rede foi de 8.800 veículos/dia, o que contrasta com os 16.300 verificados em 2019, o "pior registo" desde que há estatísticas da APCAP deste indicador, ou seja, desde 2006.