Empresa de construção civil de Paredes na mira do SEF

As suspeitas de tráfico de pessoas para exploração laboral e auxílio de imigração ilegal levaram cerca de 20 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a investigar uma empresa de construção civil em Paredes.As diligências culminaram com dois gerentes da empresa constituídos arguidos, esta quinta-feira.O inquérito por suspeitas de tráfico de pessoas para exploração laboral foi efetuado após uma denúncia, há um mês, que dava conta de cidadãos de nacionalidade brasileira que eram aliciados a virem para Portugal, com a promessa de que teriam bons salários e boas condições de vida.Mas ainda segundo a queixa, quando chegavam a Portugal, nada disso se verificava e os salários eram reduzidos. Nesta operação que ainda não está dada por terminada, sete operários da construção civil foram identificados.Estariam em situação regularizada no nosso país. Contactado, o SEF disse não querer prestar declarações no momento, por se tratar de uma investigação que ainda está em curso e que está em segredo de justiça.