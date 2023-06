Empresários da Feira de São Mateus avançam com providência cautelar contra a Viseu Marca

A Viseu Marca, entidade que organiza a Feira de São Mateus, exige ficar com 5% mais IVA da faturação dos feirantes já nesta edição da feira franca que arranca a 10 de agosto, em Viseu.

Os feirantes estão revoltados e já avançaram com uma providência cautelar contra o artigo 29 do regulamento. "A providência é assinada por 19 operadores, entre elementos da restauração, bebidas, farturas e divertimentos. O nosso contrato não prevê isso e não aceitamos que mudem as regras a meio do jogo", explicou ao Correio da Manhã um dos assinantes que pediu anonimato.

O descontentamento é geral e os feirantes admitem boicotar a Feira de São Mateus. "Os restaurantes pagam mais de 25 mil euros para ter direito ao espaço. Pagam luz, gás e são obrigados a comprar as bebidas aos fornecedores sugeridos pela Viseu Marca ao dobro do preço do mercado. Nos divertimentos querem também subir o valor dos espaços e, por tudo isso, há uma revolta muito grande entre todos. Com estas condições não há feira para ninguém", garantiu outro feirante que teme represálias e que por isso pediu para não ser identificado.

O Correio da Manhã sabe que a Viseu Marca sugeriu também aos feirantes o pagamento de 50 cêntimos por cada pessoa que entre no recinto da feira nos dias de entrada gratuita. A proposta foi também chumbada. "Gastaram milhares de euros em luxos e agora querem ir ao bolso dos feirantes. Exigimos conhecer as contas da Viseu Marca", reclamou o mesmo feirante.

O Correio da Manhã contactou o presidente da Viseu Marca, mas Pedro Alves não atendeu o telemóvel.

Para a tarde desta quarta-feira, dia 14 de junho, está agendada nova reunião entre a direção da Viseu Marca e os feirantes.

A Feira de São Mateus é uma das principais feiras do País e todos os anos gera dezenas de milhares de euros. Pedro Abrunhosa, Carolina Deslandes, Xutos e Pontapés, Mariza e Pedro Sampaio são alguns dos nomes já confirmados no certame que termina a 21 de setembro.