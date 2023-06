Empresas mais digitais são as que pagam melhor e têm maior produtividade, diz relatório

As empresas mais digitais são as que melhor pagam em Portugal, com ganhos de 3% nos salários, e também as que apresentam uma maior produtividade, segundo um relatório da Fundação José Neves (FJN) esta quinta-feira divulgado.

"A intensidade digital do emprego acelerou com a pandemia, mas no final de 2022 já estava em linha com a tendência de aumento entre 2017 e 2019. Ainda assim, a digitalização continua a crescer a um ritmo superior ao previsto para a década", indicou, em comunicado, a Fundação José Neves (FJN).

O relatório Estado da Nação: Educação, Emprego e Competências em Portugal revelou que quatro em cada 10 empregos não utilizam tecnologias digitais ou fazem uma utilização básica, com 48% das empresas a apresentarem um nível de digitalização baixo.