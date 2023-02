Encarregados de Educação em protestos pelas más condições da Escola Básica Vasco Da Gama em Lisboa

Os pais das crianças da Escola Básica Vasco Da Gama, em Lisboa, encontram-se em protestos pela falta de condições do estabelecimento de ensino. Pretendem reivindicar melhores condições escolares para os filhos."A fachada encontra-se em más condições, caiem pedras de grandes dimensões perto de onde as crianças brincam", disse um dos pais que tem a filha no segundo ano nesta escola, entrevistado peloOs encarregados de educação decidiram juntar-se depois de terem ouvido o anúncio do altar-palco para a Jornada Mundial da Juventude. "Vimos que existe um forte investimento público na nossa freguesia para eventos internacionais e decidimos juntar-nos para que algo seja feito porque a escola pública merece dignidade", acrescentou esse pai.