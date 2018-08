Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado gelo na superfície da Lua

Poderá ser possível produzir água no satélite natural da Terra.

Por Francisca Genésio | 08:24

Um grupo de cientistas da agência espacial norte-americana NASA comprovou a existência de gelo na superfície da Lua.



Segundo a investigação, a presença de água gelada nos pólos norte e sul do satélite natural da Terra, em crateras onde os raios de sol não chegam e a temperatura nunca ultrapassa os 150 graus negativos, faz com que seja possível, no futuro, produzir água na Lua, o que "poderá servir de recurso a futuras expedições", escreve a NASA em comunicado.



A descoberta foi feita graças a um instrumento, enviado há 10 anos, a bordo de uma sonda indiana que mediu diretamente a forma como as moléculas de gelo absorvem a radiação infravermelha, confirmando assim a presença de gelo na superfície lunar.



"É a primeira vez que os cientistas obtêm uma prova irrefutável da presença de água gelada na superfície", refere Shuai Li, do Instituto de Geofísica e Planetologia do Havaí, o principal autor do estudo.



De acordo com a investigação, grande parte do gelo está concentrada nas crateras lunares, no pólo sul, enquanto no pólo norte a concentração é "amplamente distribuída".



A única forma de saber se esta água encontrada pode ser explorada pelo Homem é enviar robots para a Lua, para recolher amostras, defende o autor da investigação.



Em 2008, os cientistas encontraram moléculas de água no interior de amostras de magma, trazidas há vários anos pelos astronautas das missões do programa Apolo.