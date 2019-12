Falta de equipamento impede endoscopia a doentes em hospital de Lisboa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os doentes do Hospital Curry Cabral (HCC), em Lisboa, estiveram impedidos de realizar, nas duas últimas semanas, endoscopias específicas para identificar e tratar doenças do sistema biliar e pancreático. O exame consiste na observação de um órgão com recurso a um tubo com uma câmara. A técnica permite, por exemplo, detetar cancros.Na origem do impedimento esteve uma rutura de stock de material específico - sonda ... < br />