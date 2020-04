Enfermeira e dois médicos infetados com coronavírus em perigo de vida

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há três profissionais de Saúde infetados com o novo coronavírus, internados em unidades de cuidados intensivos, em risco de vida. Em causa estão dois médicos e uma enfermeira."Há uma pediatra, na casa dos 50 anos, internada no hospital de Santo António, no Porto, que está em estado muito crítico", avança aoo secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha,...