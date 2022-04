Enfermeiros do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) protestaram esta quinta-feira, junto ao Hospital de Portimão, contra a falta de progressão na carreira.“Somos cerca de 500 enfermeiros que trabalham há 10 e 20 anos no CHUA (mais de 400) e centros de saúde (100). A nossa progressão foi bloqueada pelas administrações, que tinham prometido que iriam contar todo o tempo de serviço”, disse Nuno Oliveira, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.