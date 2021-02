No espaço de um mês (entre 10 de janeiro e 10 de fevereiro), o Hospital de Campanha de Portimão recebeu 170 doentes infetados com Covid-19, sendo que a maioria veio de outras regiões do País. A estrutura, conhecida como CHUA Arena por estar instalada no Portimão Arena, recebeu 65 doentes da região do Algarve e 105 de outros locais do País, nomeadamente das zonas de Lisboa e de Vale do Tejo. Dos doentes internados, 126 acabaram por recuperar e foram registados 22 óbitos.









A coordenação deste CHUA Arena é feita pela médica oncologista Ana Castro, que também é presidente da administração do CHUA (Centro Hospitalar Universitário do Algarve).

O espaço tem a capacidade de 100 camas para doentes com Covid-19 e foi criado para aliviar a pressão dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. A equipa que lá presta serviço conta com dois médicos, três enfermeiros e dois auxiliares.